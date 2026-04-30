Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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30.04.2026 10:14:35
Australia shares hit four-week low
[SYDNEY] Australian shares ended at a four-week low on Thursday (Apr 30), extending losses to an eighth straight session as surging oil...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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