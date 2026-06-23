Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
23.06.2026 19:29:10
Eli Lilly and Bayer hit out at Germany’s spending on new medicines
Pharma groups indicate support for US pushback on legislation to lower drug pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!