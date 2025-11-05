Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
|
05.11.2025 12:28:00
Australien: Reddit und Kick fallen unter Social-Media-Verbot für Kinder
Vor einem Jahr hat die australische Regierung ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche eingeführt. Das hat sie jetzt auf mehr Dienste ausgeweitet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.