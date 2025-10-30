Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
|Zahlen gemeldet
|
30.10.2025 21:19:00
Reddit-Aktie legt zu: Gewinnanstieg bei Social Media-Konzern
Das soziale Netzwerk Reddit hat im dritten Geschäftsquartal 2025 einen Gewinnanstieg verbucht. Das Ergebnis je Aktie zog von 0,170 US-Dollar auf 0,80 US-Dollar an und lag damit über den Expertenschätzungen (0,525 US-Dollar je Anteilsschein).
Die Reddit-Aktie gewinnt am Donnerstag an der NYSE nachbörslich zeitweise 4,36 Prozent auf 203,02 US-Dollar.
Der Umsatz belief sich daneben auf 585 Millionen US-Dollar, nachdem Reddit im Vergleichszeitraum das Vorjahres noch Erlöse von 348,4 Millionen US-Dollar eingefahren hatte. Die Analystenerwartungen wurden damit übertroffen, diese hatten im Vorfeld bei 549,1 Millionen US-Dollar gelegen.
Redaktion finanzen.at
