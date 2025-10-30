Reddit Aktie

Reddit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Zahlen gemeldet 30.10.2025 21:19:00

Reddit-Aktie legt zu: Gewinnanstieg bei Social Media-Konzern

Reddit-Aktie legt zu: Gewinnanstieg bei Social Media-Konzern

Der Social Media-Konzern Reddit, der insbesondere durch den Meme-Aktien-Hype international bekannt wurde, hat Anlegern nach Wall Street-Schluss einen Blick in die Bücher gewährt.

Das soziale Netzwerk Reddit hat im dritten Geschäftsquartal 2025 einen Gewinnanstieg verbucht. Das Ergebnis je Aktie zog von 0,170 US-Dollar auf 0,80 US-Dollar an und lag damit über den Expertenschätzungen (0,525 US-Dollar je Anteilsschein).

Der Umsatz belief sich daneben auf 585 Millionen US-Dollar, nachdem Reddit im Vergleichszeitraum das Vorjahres noch Erlöse von 348,4 Millionen US-Dollar eingefahren hatte. Die Analystenerwartungen wurden damit übertroffen, diese hatten im Vorfeld bei 549,1 Millionen US-Dollar gelegen.

Die Reddit-Aktie gewinnt am Donnerstag an der NYSE nachbörslich zeitweise 4,36 Prozent auf 203,02 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Reddit-Aktie steigt deutlich: Reddit schafft den Sprung in die Gewinnzone
Schwacher Oktober für Reddit-Aktie - Analyst erwartet aber starke Quartalszahlen
Reddit-Aktie im Aufwärtstrend: Treiber der Rally und Analystenerwartungen im Überblick

Bildquelle: gguy / Shutterstock.com,tovovan / Shutterstock.com

Nachrichten zu Redditmehr Nachrichten