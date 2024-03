Auswärtiges Amt: Lambsdorff nicht ins russische Außenministerium einbestellt

BERLIN (Dow Jones)--Das Auswärtige Amt ist russischen Darstellungen entgegengetreten, nach denen der deutsche Botschafter in Russland, Alexander Graf Lambsdorff, wegen der Taurus-Abhöraffäre ins russische Außenministerium einbestellt worden sei. "In der Tat war unser Botschafter heute Morgen zu einem schon länger terminierten Termin im russischen Außenministerium", sagte Außenamtssprecher Christian Wagner bei einer Pressekonferenz in Berlin auf eine entsprechende Frage. "Insofern kann ich Ihre Frage danach, ob es sich um eine Einbestellung gehandelt hat, mit einem einfachen Nein beantworten." Zu den Inhalten des Gesprächs wollte sich der Sprecher nicht äußern.

March 04, 2024 06:31 ET (11:31 GMT)