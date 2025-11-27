Aramis Group Aktie
WKN DE: A3CSFJ / ISIN: FR0014003U94
|Kursdämpfer
|
27.11.2025 13:20:38
AUTO1-Aktie reagiert auf Kursrutsch bei Branchenkollege Aramis
Zuletzt lag das Minus via XETRA noch bei 0,93 Prozent auf 23,50 Euro. Im Verlauf dämmten die Papiere des Autohändlers AUTO1 ihre Kursverluste aber deutlich ein. Belastend war zunächst ein Kursrutsch der Branchenkollegen von Aramis in Frankreich um bis zu 14,5 Prozent auf das tiefste Niveau seit August 2024.
Das vor allem in Frankreich aktive Unternehmen hatte Geschäftszahlen vorgelegt und die Erwartungen an 2026 etwas gebremst. Das Wachstumstempo werde nicht ganz so schnell sein, wie bislang erhofft, hieß es im Ausblick. Neben dem aktuellen Wirtschaftsumfeld belastet Aramis aber gerade auch die politische Situation in Frankreich.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Aramis Group
|5,62
|-6,33%
