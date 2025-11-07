AUTO1: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AUTO1 lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AUTO1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,12 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,60 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,134 EUR prognostiziert, während der Umsatz bei 2,11 Milliarden EUR erwartet worden war.

