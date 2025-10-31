Automatic Data Processing: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Automatic Data Processing äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 2,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Automatic Data Processing 2,34 USD je Aktie verdient.

Automatic Data Processing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,18 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at