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01.05.2026 06:31:29
Automatic Data Processing vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Automatic Data Processing stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 798,83 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 538,33 ARS je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8 421,84 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5 861,37 Milliarden ARS in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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