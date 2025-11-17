Available Finance legte Quartalsergebnis vor

Available Finance lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 22,88 INR gegenüber 15,72 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Available Finance 1,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at