Avalon Globocare: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Avalon Globocare hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avalon Globocare -27,300 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 0,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at