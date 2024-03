Avangrid-Aktie klettert: Iberdrola an Kauf restlicher Avangrid-Aktien interessiert

Der spanische Konzern teilte mit, dass er ein unverbindliches Angebot zum Kauf aller Aktien des US-Energieunternehmens, die er noch nicht besitzt, für rund 2,49 Milliarden Dollar abgegeben hat. Dieser Preis entspricht 34,25 Dollar pro Stammaktie, so Iberdrola . Laut der Avangrid -Website besitzt Iberdrola derzeit 81,5 Prozent des Energieunternehmens.

Iberdrola erklärte, die Transaktion entspreche der Strategie, die Präsenz in stabilen Märkten auszubauen, in denen er in Stromnetze investieren kann. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt von Verhandlungen und Due-Diligence-Prüfungen sowie der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und der Unterstützung durch die Avangrid-Aktionäre, so Iberdrola.

Die Avangrid-Aktie steigt am Donnerstag im NYSE-Handel zeitweise 12,25 Prozent auf 36,01 US-Dollar.

Iberdrola gefragt nach Hochstufung durch Morgen Stanley

Die Iberdrola-Aktie gewann in Madrid letztlich 2,64 Prozent auf 11,10 Euro. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hatte zuvor die Aktie vor dem Kapitalmarkttag am 21. März von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Robert Pulleyn sieht laut einer Studie einen guten Einstiegszeitpunkt, da die Bedenken hinsichtlich der Veräußerung von Vermögenswerten in Mexiko ausgeräumt seien und die Aktie im bisherigen Jahresverlauf schon deutlich gesunken sei. In einer Folgestudie erwähnte der Experte die geplante Übernahme der ausstehenden Anteile an der US-Tochter Avangrid. Die Transaktion wird das Nettoverschuldungsprofil der Spanier seiner Meinung nach nicht wesentlich verändern.

Von David Sachs

BARCELONA (Dow Jones) / MADRID (dpa-AFX Broker)