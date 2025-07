NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die angekündigte, 5 Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung des Versorgers für den Netzausbau in Großbritannien und den USA entspreche 5 Prozent der Marktkapitalisierung, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. Sie dürfte den Spaniern helfen, ihr Kreditrating zu halten und soll sich nach Unternehmensangaben über zusätzliche Investitionen positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken. Kurzfristig wirke sie zwar negativ, verringere aber die Risiken für den mittelfristigen Ausblick, merkte der Experte an./gl/lew



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2025 / 02:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2025 / 02:47 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.