23.07.2026 06:31:29

Avante legte Quartalsergebnis vor

Avante ließ sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Avante die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,5 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 9,4 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,090 CAD. Im Vorjahr waren -0,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 37,23 Millionen CAD gegenüber 33,76 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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