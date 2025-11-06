Aviat Networks mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aviat Networks hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,01 USD. Im letzten Jahr hatte Aviat Networks einen Gewinn von -0,940 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 107,3 Millionen USD gegenüber 88,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at