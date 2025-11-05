PolyOne Aktie
WKN DE: A2P9BF / ISIN: US05368V1061
|
05.11.2025 12:40:21
AVIENT CORP Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates
(RTTNews) - AVIENT CORP (AVNT) released earnings for third quarter that Decreased from last year but beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled $32.60 million, or $0.36 per share. This compares with $38.20 million, or $0.41 per share, last year.
Excluding items, AVIENT CORP reported adjusted earnings of $64.20 million or $0.70 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.69 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 1.1% to $806.50 million from $815.20 million last year.
AVIENT CORP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $32.60 Mln. vs. $38.20 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.41 last year. -Revenue: $806.50 Mln vs. $815.20 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $2.77 - $2.87
Analysen zu PolyOne Corp Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|PolyOne Corp Registered Shs
|25,40
|-2,31%
