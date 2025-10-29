Avis Budget Group legte Quartalsergebnis vor

Avis Budget Group hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 517,38 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 240,65 ARS je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4 682,43 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 3 274,40 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at