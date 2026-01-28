28.01.2026 16:20:00

AVL List baut weitere rund 350 Mitarbeiter in Graz ab

Der steirische Technologiekonzern AVL List muss weitere rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Graz kündigen. Das hat das Unternehmen am Mittwoch zeitgleich mit einer Informationsveranstaltung für die Angestellten bekanntgegeben. Bereits im Vorjahr wurden Hunderte Jobs gestrichen. Der Mitarbeiterstand am Hauptsitz fällt damit bis Mitte 2026 auf unter 3.000. Vor der Corona-Pandemie 2019 waren es noch rund 4.300 Angestellte. Das sind somit um rund 30 Prozent weniger.

Seit Spätherbst 2025 ist ein externer Restrukturierungspartner mit an Bord, um das "konzernweite Restrukturierungsprogramm" fortzusetzen, hieß es. Dieses Beratungsunternehmen habe AVL selbst engagiert, um während der "anhaltend herausfordernden Marktentwicklung in der Automobilindustrie sowie struktureller Veränderungen, die umfangreichen organisatorischen und wirtschaftlichen Anpassungen" zu begleiten. Ziel der Maßnahmen sei es, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken.

WEB http://www.avl.com

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Dow zum Handelsende in Grün - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

