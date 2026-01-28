|
AVTECH Sweden -AK B- legte Quartalsergebnis vor
AVTECH Sweden -AK B- hat am 27.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,070 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 12,9 Millionen SEK gegenüber 9,3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,300 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte AVTECH Sweden -AK B- 0,220 SEK je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 47,40 Millionen SEK – ein Plus von 38,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem AVTECH Sweden -AK B- 34,33 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
