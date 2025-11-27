AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
|
27.11.2025 09:34:00
AWS führt DNS-Notfallsystem nach US-East-Ausfällen ein
Amazon Web Services führt eine DNS-Notfallfunktion ein. Sie soll bei Störungen in der US-East-Region DNS-Änderungen ermöglichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
