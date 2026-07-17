AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
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17.07.2026 11:57:00
AWS stoppt Verkauf der ursprünglichen Outposts-Server
AWS beendet den Verkauf seiner ursprünglichen 1U- und 2U-Outposts-Server. Kunden sollen auf Outposts Racks wechseln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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