AXA-Aktie profitiert: AXA hebt Ausblick an und will Aktien zurückkaufen

Das französische Unternehmen hat seine Prognose für das Gewinnwachstum erhöht. Zudem kündigte die AXA SA ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,1 Milliarden Euro bis Jahresende und eine Erhöhung der Dividende um 10 Prozent auf 1,70 Euro je Aktie an.

Der bereinigte Gewinn stieg im vergangenen Jahr auf 7,26 Milliarden Euro von 6,76 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 7,14 Milliarden Euro gerechnet. Der Nettogewinn sank um 8 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro, was einem schwächeren Investmentergebnis und einer Abschreibung in Russland geschuldet war.

AXA rechnet nun mit einem Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie oberhalb der bisher kommunizierten Spanne von 3 bis 7 Prozent für die Jahre 2020 bis 2023.

An der EURONEXT in Paris legen AXA-Aktien am Donnerstag zeitweise um 3,97 Prozent auf 28,915 Euro zu.

Goldman belässt Axa auf 'Buy' - Ziel 34 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für AXA nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die bereinigten Ergebnisse des Versicherers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Axa verfüge über den günstigsten Geschäftsmix für das derzeitige Umfeld.

