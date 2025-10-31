AXA Aktie
WKN: 901685 / ISIN: US0545361075
|
31.10.2025 05:45:00
AXA announces the subscription prices for its 2025 employee share offering (Shareplan 2025)
The subscription prices for AXA’s 2025 employee share offering (Shareplan 2025) have been set today by the Chief Executive Officer.The subscription prices are based on a reference price of Euro 39.57 (the “Reference Price”), which is equal to the arithmetical average of the daily volume-weighted average price (VWAP*) of AXA’s shares over the course of 20 trading days, from October 3, 2025 (inclusive) to October 30, 2025 (inclusive).Under the Classic offer, the subscription price is equal to 80% of the Reference Price, i.e., Euro 31.66.Under the Guarantee Plus offer, the subscription price is equal to 93.60% of the Reference Price, i.e., Euro 37.04.Further information on each of these offers can be found in the press release relating to Shareplan 2025 dated September 10, 2025, and published on axa.com.ContactFor questions relating to Shareplan 2025, the employees may contact their Human Resources Department.* The VWAP is the arithmetic average of the average prices of AXA shares traded in a given trading day, weighted by the number of AXA shares traded at each price on Compartment A of Euronext Paris (excluding opening and closing prices).Weiter zum vollständigen Artikel bei AXA SAShs
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AXA SAShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.1 Shmehr Nachrichten
Analysen zu AXA SAShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.1 Shmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AXA SAShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.1 Sh
|37,20
|-4,12%
|AXA S.A.
|37,98
|-4,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.