06.11.2025 06:31:29
Axcelis Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Axcelis Technologies hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,49 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,74 Prozent zurück. Hier wurden 213,6 Millionen USD gegenüber 256,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
