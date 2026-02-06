|
AXIS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
AXIS hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 55,17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 44,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
AXIS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 151,03 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 141,84 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat AXIS im vergangenen Geschäftsjahr 8,13 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AXIS 7,43 Milliarden JPY umsetzen können.
