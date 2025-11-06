Axon Enterprise präsentierte Quartalsergebnisse

Axon Enterprise gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,03 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,860 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,57 Prozent auf 710,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 544,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at