Axon Enterprise präsentierte Quartalsergebnisse

Axon Enterprise hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 904,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Axon Enterprise 668,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at