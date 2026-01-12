Azplanning: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Azplanning lud am 09.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 54,48 JPY, nach 283,71 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,48 Prozent zurück. Hier wurden 4,34 Milliarden JPY gegenüber 4,69 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at