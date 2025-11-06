B2B Software Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

B2B Software Technologies gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,55 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei B2B Software Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 INR in den Büchern gestanden.

B2B Software Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76,6 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 62,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at