BA: Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland steigt zum Jahresende leicht

NÜRNBERG (Dow Jones)--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist zum Jahresende leicht gestiegen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg im Dezember um 1 Punkt auf 116 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. Im Vergleich zum Dezember 2022 hat der BA-X allerdings 12 Punkte verloren.

In der Mehrzahl der Wirtschaftszweige ist die gemeldete Arbeitskräftenachfrage im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken und zwar zum überwiegenden Teil in zweistelliger prozentualer Höhe. Besonders stark fallen die Rückgänge aus im Gastgewerbe, in Information und Kommunikation, in Verkehr und Logistik sowie in der Zeitarbeit. Zuwächse verzeichnen lediglich die gemeldeten Stellen aus den Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen sowie aus Banken, Finanzen und Versicherung.

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

January 02, 2024 06:02 ET (11:02 GMT)