N26 Aktie
WKN DE: N26000 / ISIN: NET000N26000
|
15.12.2025 15:36:00
Bafin: Gravierende Mängel bei Digitalbank N26
Aufgrund von Geschäftsbeschränkungen und zusätzlichen Kapitalanforderungen nimmt die Finanzaufsicht die Smartphonebank N26 enger an die Kandare. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
