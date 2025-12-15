N26 Aktie
WKN DE: N26000 / ISIN: NET000N26000
|
15.12.2025 10:25:00
Onlinebank: BaFin schränkt Geschäfte von N26 massiv ein
Mängel im Risikomanagement, Schwächen in der Organisation der geschäftlichen Abläufe – die Vorwürfe der Bankenaufsicht gegen die Onlinebank N26 wiegen schwer. Jetzt greift die Behörde durch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
