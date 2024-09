Bahnindustrie der Zukunft: Henkel präsentiert nachhaltige Kleb- und Beschichtungslösungen auf der InnoTrans 2024

„The future of mobility“: Passend zum Motto der internationalen Fachmesse für Verkehrstechnik InnoTrans vom 24. bis 27. September 2024 in Berlin präsentiert Henkel Adhesive Technologies zukunftsweisende und nachhaltige Klebstoff- und Beschichtungslösungen. Am Stand 395 in Halle 8.2 informieren Henkel-Ingenieure und Produktentwickler über innovative Technologien zum Kleben, Dichten und Instandhalten. Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz. Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.