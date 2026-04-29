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29.04.2026 06:31:29
Baiyin Nonferrous Group legte Quartalsergebnis vor
Baiyin Nonferrous Group hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 19,58 Milliarden CNY gegenüber 17,74 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,100 CNY. Im Vorjahr hatten 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 1,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 85,36 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 86,69 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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