Bajaj Global öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bajaj Global präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 53,39 INR. Im Vorjahresquartal hatten 131,79 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,3 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,4 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at