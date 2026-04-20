Bajaj präsentierte Quartalsergebnisse

Bajaj lud am 17.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,75 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,41 Prozent auf 3,27 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,21 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 9,03 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Bajaj in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 22,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,65 Milliarden INR im Vergleich zu 9,52 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at