Baloise und Tschugger gewinnen Schweizer Filmpreis Edi.



31.10.2025 / 09:00 CET/CEST



Basel, 31. Oktober 2025. Der Kurzwerbefilm von Baloise «Baloise x Tschugger: The Bank Job» ist mit dem renommierten Schweizer Auftragsfilmpreis Edi. in der Kategorie «Corporate Communication – Branded Content» mit dem ersten Platz ausgezeichnet worden. Der prämierte Film entstand in Zusammenarbeit mit den Macherinnen und Machern der Schweizer Fernsehserie Tschugger und präsentiert Baloise auf humorvolle und unerwartete Weise. Ziel der Produktion war es, die Markenbekanntheit zu steigern und das schweizweit einzigartige Insurbanking-Modell von Baloise – die Kombination aus Bank- und Versicherungsgeschäft – kreativ in Szene zu setzen. Die Auszeichnung des Films «Baloise x Tschugger: The Bank Job» mit dem Edi. Filmpreis würdigt die originelle und wirkungsvolle Umsetzung des Kommunikationsansatzes von Baloise. «Unser Film zeigt mit einem Augenzwinkern, was Baloise besonders macht: Wir vereinen zwei zentrale Finanzdienstleistungen unter einem Dach. Diese Kombination ermöglicht es uns, unsere Kundinnen und Kunden vom Sparen und Investieren bis zur Absicherung ganzheitlich zu begleiten», sagt Mathias Zingg, Leiter Vertrieb & Marketing von Baloise in der Schweiz. Edi. zeichnet herausragende Schweizer Auftragsproduktionen aus

Der Edi. wird seit 26 Jahren verliehen und gilt als die offizielle Qualitätsauszeichnung für Auftragsproduktionen von Werbe-, Industrie- und Unternehmensfilmen in der Schweiz. Verliehen wird der Preis von der Swissfilm Association unter dem Patronat des Eidgenössischen Departements des Innern. Bei der Bewertung stehen die audiovisuelle Umsetzung des Kommunikationsauftrags sowie die künstlerische Einheit von Konzept, Regie, Drehbuch, Bild und Ton im Vordergrund. Kontakt Baloise

Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 53

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81 Über Baloise



Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit über 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2024 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.6 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

