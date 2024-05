Baltische Staatschefs würdigen EU-Beitritt vor 20 Jahren

TALLINN/RIGA/VILNIUS (dpa-AFX) - Die Staatspräsidenten der baltischen Staaten haben gemeinsam die Bedeutung der EU-Mitgliedschaft für ihre Länder gewürdigt. "Wir haben enormes Wirtschaftswachstum, Stabilität und Sicherheit erlebt und stehen gleichzeitig für eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte der europäischen Integration und Transformation", hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung zum 20. Jahrestag des EU-Beitritts von Estland, Lettland und Litauen. Die drei an Russland und teils an Belarus grenzenden Staaten waren am 1. Mai 2004 der Europäischen Union zusammen mit Polen, Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Ungarn sowie Malta und Zypern beigetreten

"Die Inschrift "Europäische Union" erschien auf den Pässen unserer Bürger und markierte eine triumphale Rückkehr zu unserem rechtmäßigen historischen Platz als Mitglieder der europäischen Familie", teilten die Staatschefs Alar Karis (Estland), Edgars Rinkevics (Lettland) und Gitanas Nauseda (Litauen) mit. "Unsere Mitgliedschaft in der EU? und in der Nato? hat die geopolitische Landschaft grundlegend verändert und die Zukunft der baltischen Staaten bestimmt."

Estland, Lettland und Litauen wurden im Zweiten Weltkrieg abwechselnd von der Sowjetunion und Nazi-Deutschland besetzt. Nach Kriegsende wurden die drei kleinen Ostseestaaten gezwungenermaßen jahrzehntelang zu Sowjetrepubliken. Erst 1991 erhielten sie Freiheit und Unabhängigkeit zurück - und wurden zielstrebig Mitglieder von EU und Nato./awe/DP/jha