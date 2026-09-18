BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
18.09.2026 11:25:45
Banco BBVA Argentina Q2 2026 Earnings Call: Complete Transcript
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Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
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|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
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|BBVA Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Banco BBVA Argentina SA (spons. ADRs)
|12,40
|-2,36%
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|24,60
|-2,11%
|Q2 Holdings Inc
|50,70
|0,44%