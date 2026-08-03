Banco de Chil legte Quartalsergebnis vor

Banco de Chil hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,87 CLP. Im Vorjahresviertel hatte Banco de Chil 3,01 CLP je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Banco de Chil im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 490,12 Milliarden CLP. Im Vorjahresviertel waren 1 140,57 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at