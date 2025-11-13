Banco do Estado do Para SA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Banco do Estado do Para SA veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,93 BRL erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Banco do Estado do Para SA im vergangenen Quartal 1,06 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Banco do Estado do Para SA 916,0 Millionen BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at