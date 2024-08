Banco Estado do Rio Grande do Sul hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Banco Estado do Rio Grande do Sul lud am 13.08.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Banco Estado do Rio Grande do Sul ein EPS von 0,690 BRL je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Banco Estado do Rio Grande do Sul im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,77 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 4,19 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at