Banco Sabadell-Aktie tiefer: Banco de Sabadell hält Übernahmeangebot von BBVA für zu niedrig

Wie aus einer Mitteilung an die spanische Finanzmarktaufsicht hervorgeht, sieht der Verwaltungsrat die Bank und deren Potenzial in der BBVA-Offerte im Volumen von 12 Milliarden Euro in Aktien "signifikant unterbewertet".

"Das Board hat großes Vertrauen in die Wachstumsstrategie von Banco Sabadell und die Finanzziele", so das Kreditinstitut. Die Strategie der Bank als alleinstehendes Unternehmen werde einen deutlichen höheren Wert für die Aktionäre schaffen.

Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) hatte Anfang vergangene Woche mitgeteilt, dass sie an Übernahmegesprächen mit dem Konkurrenten interessiert ist.

Die Banco Sabadell-Aktie verliert im Handel an der Börse in Spanien zeitweise 0,71 Prozent auf 1,876 Euro. Die BBVA-Aktie gewinnt unterdessen in Madrid 0,10 Prozent auf 10,11 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)