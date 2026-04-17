Bank First Corp Q1 Sales Increase

(RTTNews) - Bank First Corp (BFC) announced earnings for first quarter of $19.99 million

The company's earnings came in at $19.99 million, or $1.78 per share. This compares with $18.24 million, or $1.82 per share, last year.

Excluding items, Bank First Corp reported adjusted earnings of $25.08 million or $2.24 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 47.8% to $63.75 million from $43.13 million last year.

Bank First Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $19.99 Mln. vs. $18.24 Mln. last year. -EPS: $1.78 vs. $1.82 last year. -Revenue: $63.75 Mln vs. $43.13 Mln last year.