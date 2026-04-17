Bank First National Aktie
WKN DE: A117EM / ISIN: US06211J1007
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17.04.2026 03:25:16
Bank First Corp Q1 Sales Increase
(RTTNews) - Bank First Corp (BFC) announced earnings for first quarter of $19.99 million
The company's earnings came in at $19.99 million, or $1.78 per share. This compares with $18.24 million, or $1.82 per share, last year.
Excluding items, Bank First Corp reported adjusted earnings of $25.08 million or $2.24 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 47.8% to $63.75 million from $43.13 million last year.
Bank First Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.99 Mln. vs. $18.24 Mln. last year. -EPS: $1.78 vs. $1.82 last year. -Revenue: $63.75 Mln vs. $43.13 Mln last year.
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