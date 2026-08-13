ATX stabil -- DAX wenig bewegt -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins

Der heimische Aktienmarkt tritt auf der Stelle. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.

AUSTRIA

Die heimische Leitindex zeigt sich am Donnerstag ohne klare Richtung.

Der ATX notierte im frühen Handel in der Gewinnzone und legte auch weiterhin leicht zu. Am Nachmittag fällt das Barometer wieder an die Nulllinie zurück.

Nachlassende Zinserhöhungsspekulationen in den USA unterstützen international die Aktienmärkte, schreiben die Helaba-Analysten.

Auf Unternehmensebene stehen am heimischen Aktienmarkt Quartalszahlen von Semperit, Polytec, Fabasoft und der Addiko Bank im Fokus der Anleger.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Donnerstag kaum verändert.

Der DAX hat die Sitzung 0,4 Prozent stärker bei 26.437,35 Punkten eröffnet und hielt sich lange im Plus. Im Späthandel verlieren Anleger den Mut und das Barometer fällt an die Nulllinie zurück.

Mit Kursgewinnen bleibt der DAX am Donnerstag nah an seinem Rekord vom Vortag. Gedämpfte Zinssorgen bescherten ein leichtes Plus, ohne dass am Nachmittag Gegenwind von den US-Erzeugerpreisen kam. Stützend wirkte auch ein Rückgang der Ölpreise, obwohl die Lage im Iran-Krieg weiter unklar bleibt.

Am Markt hieß es, gepaart mit den schwachen Arbeitsmarktdaten der Vorwoche gebe eine gesunkene Inflationsrate der US-Notenbank mehr Spielraum, ihre Geldpolitik beizubehalten. Laut dem Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets ist das Glas deshalb "halb voll und nicht halb leer". Solange von der Zinsseite kein neuer Gegenwind komme, spreche wenig dafür, dass Aktienkäufer plötzlich den Rückzug antreten.

Eine Stütze für den Aktienmarkt bleibt die Berichtssaison, von der die Deutsche Bank ein positives Fazit zieht. 70 Prozent der DAX-Unternehmen hätten die Erwartungen übertroffen und das Gewinnwachstum sei das größte seit mindestens dem ersten Quartal 2024, analysierte ein Team um die Aktienstrategin Carolin Raab. Kombiniert mit verbesserten Konjunkturdaten und dem Reformpaket der Regierung sollte dies für ein weiterhin positives Stimmungsbild bei deutschen Aktien sorgen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag mit verschiedenen Vorzeichen.

So notierte der Dow Jones Industrial zum Sitzungsstart 0,11 Prozent höher bei 53.828,55 Punkten, fällt aber im Anschluss knapp unter die Nulllinie.

Der technologielastige NASDAQ Composite startete bei 26.631,34 Zählern (+0,16%) in den Handelstag und klettert im Anschluss deutlich.

Für Unterstützung sorgen Preisdaten, die erneut Anzeichen einer sich abkühlenden US-Inflation zeigen. Dies könnte es der US-Notenbank ermöglichen, die Zinsen nicht zu erhöhen. Nach den Verbraucherpreisen am Mittwoch sind nun die Erzeugerpreise für Juli günstig ausgefallen. In der Kernrate stiegen sie zum Vormonat um 0,2 Prozent, einen Tick weniger als von Ökonomen geschätzt.

Rückenwind, auch für die Hoffnung auf eine ausbleibende Zinserhöhung, kommt auch von den Ölpreisen. Sie geben um rund 2,5 Prozent nach, ungeachtet der weiter unklaren Situation in der Straße von Hormus. US-Präsident Trump erklärte die Straße von Hormus zwar für offen und dass die USA die Kontrolle darüber hätten; dessen ungeachtet passieren aber weiter nur wenige Schiffe die wichtige Wasserstraße. Dazu will der Iran weiter Gebühren für Passagen erheben.

An diesem Donnerstag richten sich die Blicke erneut auf den Technologiesektor. Besonders Cisco rückt dabei in den Vordergrund: Überraschend gute Geschäftszahlen und Unternehmensziele des Netzwerk-Ausrüsters reichten nicht aus, um den aus Anlegersicht eher enttäuschenden Ausblick für das Geschäft rund um Künstliche Intelligenz (KI) sowie Margenbedenken zu kompensieren.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich am Donnerstag uneins.

Der japanische Nikkei 225 gewann letztlich 1,16 Prozent auf 68.308,59 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite derweil 0,50 Prozent tiefer bei 3.926,97 Zählern.

Der Hang Seng notierte letztlich 0,17 Prozent schwächer bei 25.396,51 Einheiten.

Während die Börsen in Südkorea und Japan am Donnerstag mit Aufschlägen schlossen, drehten die chinesischen Börsen ins Minus und schlossen sich vielen kleineren Handelsplätzen in Asien an, die überwiegend Abschläge verbuchten. Die US-Verbraucherpreise lieferten keine böse Überraschung nach oben und linderten so etwas die kurzfristigen Zinserhöhungssorgen. "Die schwächere US-Inflation, sowohl bei den Gesamt- als auch bei den Kernzahlen, gibt Anlass zur Hoffnung, dass die Inflation nicht gefährlich wieder anzieht, auch wenn Risiken durch Energiepreise und Chip-Inflation bestehen bleiben", urteilte APAC-Makrostratege Vishnu Varathan von Mizuho Securities.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX