Bank of America-Aktie unter Druck: Gewinneinbruch im vierten Quartal

Die Bank of America hat 2023 trotz gestiegener Zinsen und geringerer Steuern weniger Gewinn gemacht.

Im vergangenen Jahr verdiente das Institut 26,5 Milliarden US-Dollar (24,2 Mrd Euro) und damit eine Milliarde weniger als ein Jahr zuvor, wie es am Freitag in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Im vierten Quartal brach der Gewinn sogar um mehr als die Hälfte ein.

Anleger reagieren verschnupft: Die Papiere von der Bank of America verloren letztlich 1,07 Prozent auf 32,80 US-Dollar.

Im vierten Quartal verdiente das zweitgrößte US-Geldhaus lediglich 3,1 Milliarden Dollar und damit noch weniger als von Analysten im Schnitt erwartet. So gingen die Erträge im Jahresvergleich um ein Zehntel auf 22 Milliarden Dollar zurück. Zudem muss die Bank 2,1 Milliarden in den US-amerikanischen Einlagensicherungsfonds nachschießen, der wegen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank und der Signature Bank hatte einspringen müssen. Dies zehrte entsprechend am Quartalsgewinn.

CHARLOTTE (dpa-AFX)