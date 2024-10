Bank Of Ayudhya legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bank Of Ayudhya lud am 18.10.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete.

Das EPS belief sich auf 1,04 THB gegenüber 1,10 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 49,71 Milliarden THB gegenüber 45,51 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,57 THB ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 39,36 Milliarden THB in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at