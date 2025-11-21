Bank of Japan Aktie
WKN: 919032 / ISIN: JP3699200006
|
21.11.2025 05:25:59
Bank of Japan drops fresh hints of near-term rate hike as yen slides
The remarks keep alive the possibility of a rate hike as soon as its next policy meeting on Dec 18 and 19Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
