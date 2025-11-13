BANNERS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BANNERS stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,68 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,55 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,31 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BANNERS 1,24 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at