Baerbock nach Attentat auf Fico: Werden Europas Demokratie verteidigen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat nach dem Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico zur Verteidigung der Demokratie gegen Hass und Hetze aufgerufen. "Wir sehen immer wieder, wie Hass in Gewalt umschlägt und wie sie jeden treffen kann", sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag im Bundestag in Berlin in einer Debatte zum 75. Jahrestag der Gründung des Europarats.

Sie fügte an: "Wir werden als Demokratinnen und Demokraten Europas unsere europäische Demokratie verteidigen." Auch wenn man noch nicht alle Details des Anschlags kenne, "unsere Gedanken sind bei Robert Fico, bei seiner Familie und bei unseren slowakischen Freundinnen und Freunden".

Der Zustand Ficos habe sich nach dem Attentat "stabilisiert, ist aber weiterhin ernst", hatte Ficos erster Stellvertreter in der Regierung, Verteidigungsminister Robert Kalinak, zuvor der Nachrichtenagentur TASR gesagt. Ein Attentäter hatte am Mittwoch auf den 59-Jährige geschossen./bk/DP/zb